Henrique troca China por Santa Bárbara O meio-campista Henrique está de volta ao União Barbarense. Negociado com uma equipe do futebol chinês no começo do mês, o jogador está insatisfeito com sua situação e retornará ao Brasil na sexta-feira. "O Henrique não está recebendo o que foi combinado e resolveu voltar", afirma o presidente Roberto Mantovani Filho. Como a documentação do jogador não foi transferida ele está à disposição do técnico Luís Carlos Martins para a partida de sábado, contra o Mogi Mirim, fora de casa. Feliz com a notícia da volta de Henrique, o treinador avisa que vai avaliar primeiro as condições físicas antes de escalar o jogador. "Assim que ele chegar, vamos ver conversar para daí decidir se ele joga no sábado. Acho difícil", ponderou o treinador. Se não jogar nesta partida, Henrique tem presença quase certa no jogo contra o Botafogo, marcado para o dia 4 de março em Ribeirão Preto. Alheios a isso, os jogadores e a comissão técnica estão treinando para o jogo contra o Mogi Mirim. A novidade será o retorno do zagueiro Ronaldo Alves, após cumprir dois jogos de suspensão. "Estou feliz por voltar. Espero render o máximo para ajudar o União Barbarense a acabar com esta má fase", diz, lembrando que o alvinegro acumula uma seqüência de três derrotas consecutivas. Além dele, o zagueiro Toninho é outro que pode retornar. O jogador está se recuperando de uma contusão e será avaliado no final da semana para saber se poderá ou não jogar.