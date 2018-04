Henrique volta ao time e Kleina ensaia o Palmeiras com três zagueiros

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina indicou nesta terça-feira, em treinamento coletivo realizado na Academia de Futebol, que deve escalar o Palmeiras no esquema tático 3-5-2 na partida contra o Libertad, nesta quinta-feira, no Estádio do Pacaembu, pela quinta rodada do Grupo 2 da Copa Libertadores. Mais de 28 mil ingressos já foram vendidos.

Na atividade, o trio de zagueiros do Palmeiras foi formado por Henrique, que retorna ao time após se recuperar de uma lesão, Maurício Ramos e Marcelo Oliveira, que se destacou ao atuar improvisado na posição no triunfo sobre o Tigre. Além disso, a dupla de ataque foi formada por Vinicius e Kleber, que também volta ao Palmeiras após se recuperar de uma lesão.

Kleina também tem à disposição o volante Wesley, outro jogador liberado pelo departamento médico do clube. O meio-campista, porém, deve ficar como opção no banco, pois iniciou o coletivo entre os reservas e substituiu Kleber apenas na parte final da atividade. Assim, o time do Palmeiras deve enfrentar o Libertad nesta quinta com a seguinte formação: Fernando Prass; Henrique, Maurício Ramos e Marcelo Oliveira; Ayrton, Márcio Araújo, Charles, Souza e Juninho; Vinicius e Kleber.

Em recuperação de lesão, o meia chileno Valdivia ficou apenas na academia e tem chances apenas remotas de enfrentar o Libertad. Já o atacante Maikon Leite e o meia Patrick Vieira estão descartados do confronto. Com seis pontos, o Palmeiras ocupa a segunda colocação do Grupo 2 da Libertadores, com dois a menos do que o líder Libertad. Por isso, a partida é decisiva para a definição do futuro da equipe no torneio continental.