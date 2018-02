Henry desequilibra contra os suíços A França apenas confirmou sua condição de favorita ao bater a Suíça, por 3 a 1, nesta segunda-feira, em Coimbra, e garantir o primeiro lugar do grupo B, com sete pontos. Sexta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, enfrenta a Grécia, nas quartas-de-final. A vitória desta segunda também serviu para Thierry Henry provar porque é considerado um dos melhores atacantes do mundo. Havia cinco jogos pela seleção francesa em que ele não marcava. ?Tenho muito respeito pela Grécia, mas será melhor evitar o confronto com Portugal.? Apesar do placar, a França não teve vida fácil para passar pela Suíça. Zidane, de cabeça, abriu o placar após cobrança de escanteio. Logo em seguida, os suíços surpreenderam e empataram com Johann Vonlanthen, o mais jovem jogador a marcar um gol na Eurocopa. Ele desbancou o inglês Rooney, que havia entrado para a história há quatro dias. Vonlanthen, de apenas 18 anos ? completados no dia 1º de fevereiro ? e de pai suíço e mãe colombiana, nasceu e viveu na Colômbia até os 12 anos. Os franceses só desempataram aos 30 minutos do segundo tempo, quando Henry acordou. Oito minutos depois, o atacante ampliou a vantagem e garantiu à França o primeiro lugar da chave. Agora, Henry soma 27 gols em 61 gols pela seleção.