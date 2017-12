Henry diz que brasileiro é mais fanático por futebol A França está muito longe do Brasil quando se trata de amor pelo futebol. O atacante francês, Thierry Henry, disse em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira que não há como comparar os dois países neste quesito. "Não temos como nos comparar ao Brasil no que diz respeito a identidade futebolística", afirmou a estrela do Arsenal, da Inglaterra. "O Brasil é o Brasil, e nisso eles ganham de nós", comentou. "Eles jogam futebol nas parias, nas ruas, em todos os lugares. Já nascem jogando", brincou o francês, que acrescentou também com humor: "Nós somos obrigados a ir a escola e nisso vencemos o Brasil. Quando eu pedia para minha mãe para sair para jogar bola, ela sempre respondia que não".