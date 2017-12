Henry é a dúvida em clássico inglês O atacante Thierry Henry é a principal dúvida do técnico Arsène Wenger para o clássico deste domingo contra o Liverpool, no campo do adversário. O francês sofreu uma contusão no tornozelo, contra o PSV. Outro excluído é o meia Bergkamp. O Liverpool também tem desfalques: Traore, Garcia e Jaremi. A lista já incluía Baros, Cissé e Smicer. Nos outros jogos deste domingo o Newcastle recebe o Everton e o Tottenham atua em casa contra o Middlesbrough.