Henry é eleito o artilheiro de 2003 Candidato ao título de melhor jogador do mundo em 2003 da Fifa ao lado de Zidane e Ronaldo, o francês Thierry Henry foi eleito o maior artilheiro de 2003 pela Federação Internacional de História e Estatísticas de Futebol (IFFHS). O ranking, publicado nesta segunda-feira, traz o atacante do Arsenal com 15 pontos na lista à frente do espanhol Raúl, do Real Madrid, com 14, e do também francês David Trezeguet, da Juventus, com 13. O holandês Ruud van Nilsterooy, do Manchester, vem em quarto lugar, enquanto o brasileiro Ronaldo, do Real, aparece na quinta colocação. Confira os dez primeiros do ranking: 1) Thierry Henry (Arsenal) - 15 pontos 2) Raúl González (Real Madrid) - 14 pontos 3) David Trezeguet (Juventus) - 13 pontos 4) Ruud van Nistelrooy (Manchester) - 12 pontos 5) Ronaldo (Real Madrid) - 12 pontos 6) Jan Koller (Borussia Dortmund) - 11 pontos 7) Wai-Lun Au (South China) - 10 pontos 8) Fawzi B.R.B. (Dorbeen Omã) - 10 pontos 9) Martín Liguera (Fênix - Montevidéu) - 10 pontos 10)Landon Donovan (San José) - 9 pontos