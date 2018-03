Henry eleito o melhor do ano na Inglaterra Artilheiro do Campeonato Inglês, com 29 dos 69 gols marcados pelo Arsenal na temporada, o atacante francês Thierry Henry foi eleito pela segunda vez consecutiva o ?melhor jogador do ano?, pela Associação dos Jogadores Profissionais. O prêmio foi anunciado logo após o Arsenal sagrar-se campeão antecipado.