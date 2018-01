Henry faz 2 na goleada do Arsenal O Arsenal não teve problemas para manter a liderança do Campeonato Inglês, ao golear, neste domingo, fora de casa, O Birmingham, por 4 a 0, em jogo válido pela 23ª rodada. Thierry Henry (2), Robert Pires e Lauren fizeram os gols da equipe, que soma 49 pontos, cinco a mais que o Manchester United. No outro jogo deste domingo, o Tottenham, com três gols do irlandês Robbie Keane, bateu o Everton por 4 a 3.