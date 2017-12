Henry faz exame médico antes de assinar com o Barcelona

O atacante francês Thierry Henry passou nesta segunda-feira por avaliação médica no Barcelona antes de assinar definitivamente sua transferência do inglês Arsenal para o clube catalão. "Ele passou por todos os testes de forma satisfatória," afirmou o médico do Barça, Ricard Pruna. "Não há nenhum problema com ele [Henry], está tudo em ordem", acrescentou. O jogador de 29 anos assinará um crontrato de quatro anos ainda nesta segunda. Fontos dentro do clube catalão informaram que o negócio girou em torno de 24 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões). Na última temporada Henry sofreu com diversas contusões, no pé, nas costas, virilha e também um problema estomacal, que o tiraram de vários jogos importantes pelo Arsenal, que não conseguiu conquistar nenhum dos títulos que disputou. "Estamos prestando muita atenção no que diz respeito aos problemas em sua [de Henry] virilha, pois estes são os mais preocupantes", afirmou Pruna. "Faremos um tratamento especial preventivo com o atleta em Paris para que ele seja incorporado ao grupo de jogadores do Barcelona no dia 21 de julho", concluiu.