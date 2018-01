Henry marca 3 na vitória do Arsenal O atacante francês Thiery Henry garantiu a liderança folgada do Arsenal no Campeonato Inglês. Ele marcou os três gols de sua equipe na vitória sobre o West Ham, por 3 a 1, neste domingo, em Londres. Com isso, o time dos brasileiros Gilberto Silva e Edu subiu para para 52 pontos, com uma boa vantagem de 5 pontos sobre o segundo colocado, o Manchester United, que havia derrotado o Chelsea no sábado.