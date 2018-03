Henry marca 4 e Arsenal goleia Leeds Com um show do atacante francês Thiery Henry, que marcou 4 gols, o Arsenal goleou nesta sexta-feira o Leeds United por 5 a 0. A vitória deixou a equipe a apenas duas vitórias do título inglês da temporada. O Arsenal chegou aos 81 pontos, contra 71 do Chelsea, que joga neste sábado contra o Everton - o Manchester United tem 68 e vai enfrentar o Portsmouth nesta rodada. Faltam apenas 5 partidas para o final do campeonato. No jogo desta sexta-feira, o francês Pires abriu o placar para o Arsenal. Depois, começou o show de Henry. Ele fez mais 4 e chegou a 29 no total, isolando-se ainda mais na artilharia do campeonato - após ele vem Alan Shearer, que fez 21 pelo Newcastle. A vitória ainda manteve a incrível invencibilidade do Arsenal no Campeonato Inglês: já está a 33 jogos sem perder. Neste sábado, a rodada tem os seguintes jogos: Blackburn x Leicester, Bolton x Tottenham, Charlton x Birmingham, Chelsea x Everton, Liverpool x Fulham, Manchester City x Southampton, Portsmouth x Manchester United e Wolverhampton Wanderers x Middlesbrough.