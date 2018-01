Henry perto do Real Madrid, diz jornal O Real Madrid quer aumentar o seu grupo de estrelas e parece não satisfeito somente com os gols de Ronaldo, artilheiro do Campeonato Espanhol (15). Deseja mais e pode trazer o ídolo do Arsenal, o francês Thierry Henry. Segundo o diário esportivo As, o clube madrileno deve finalizar o negócio ainda esta semana. ?O vice-presidente de operações e homem forte do Arsenal, David Dein, viajou no fim de semana para Sevilha com a intenção de reunir-se com representantes do Real Madrid. No vestiário do time inglês já se sabe o desejo de Henry atuar no Real?, publica nesta quarta-feira o jornal espanhol. O Arsenal poderia levar para o lugar de Henry o atacante José Antonio Reyes, do Sevilla, pela quantia de ? 30 milhões (aproximadamente US$ 37,8 milhões).