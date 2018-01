Henry salva o Arsenal da derrota Depois dos resultados nos jogos de sábado, quando seus principais adversários perderam pontos importantes, o Arsenal conseguiu neste domingo aumentar sua vantagem na liderança do Campeonato Inglês. Mas a equipe sofreu para empatar com o Liverpool, pois só chegou ao 1 a 1 com o gol de pênalti do atacante francês Henry aos 34 minutos do segundo tempo - Murphy tinha marcado primeiro. Com o empate, o Arsenal dos brasileiros Gilberto Silva e Edu pulou para 43 pontos, cinco a mais que Chelsea e Manchester United. No outro jogo deste domingo, que completou a 21ª rodada do Campeonato Inglês, o Newcastle derrotou o Tottenham por 2 a 1.