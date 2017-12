Henry se apresenta como a nova contratação do Barcelona

Depois de fazer os exames médicos para a confirmação de sua contratação, o atacante francês Thierry Henry assinou e foi apresentado nesta segunda-feira pelo Barcelona a seu torcedores. O negócio foi fechado por 24 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões). O jogador, que completa 30 anos em agosto afirmou que se sente em casa no Barça, pois só aceitaria sair de seu clube anterior, o Arsenal, para jogar com a camisa azul-grená. "Eu estou muito feliz por estar aqui e poder mostrar tudo o que sei para essa torcida maravilhosa", disse o atacante em sua apresentação. "Este é um clube que briga por todos os títulos e vou dar tudo de mim para que isso aconteça na próxima temporada. Nunca vou me colocar a frente do clube", acrescentou. Sobre a nova aquisição do Barcelona, o presidente Juan Laporta foi só elogios e também revelou que o atleta era um sonho antigo do clube catalão. "Thierry Henry é um excelente jogador e estamos atrás dele desde a época em que Johan Cruyff era o treinador. Ele já havia se impressionado com Henry quando ele era ainda bem jovem. Quando me tornei presidente em 2003 eu queria que ele viesse para cá. No ano passado tentamos trazê-lo e agora finalmente conseguimos. É um prazer poder contar com ele em nosso plantel." No Barcelona Henry jogará com a camisa de número 14, a mesma numeração que o consagrou no Arsenal nos oito anos em que brilhou pelo clube londrino. Coincidentemente, o holandês Cruyff também se destacou no Barça com o mesmo número.