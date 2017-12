Heriberto coloca Portuguesa no ataque Um dia de trabalho será suficiente para o técnico Heriberto da Cunha implantar seu estilo na Portuguesa. No jogo contra o Avaí, sexta-feira, no Canindé, a equipe terá uma formação mais ofensiva, com a entrada do meia Danilo no lugar do volante Rodrigo Costa. ?Essa é minha filosofia de trabalho, gosto de armar meus times com dois meias habilidosos, para chegar com força no ataque?, disse Heriberto. Destaque da equipe campeã da Taça São Paulo de Juniores em 2001, Danilo teve poucas oportunidades na equipe principal, mas é considerado um dos jogadores mais habilidosos do elenco. ?Já o vi em ação, e acredito que ele tem potencial, por isso, ganhará essa chance?, observou o treinador, que fez questão de conversar em separado com o atleta, nesta terça-feira à tarde, após o treino tático no CT do Parque Ecológico. Outra nova característica do time será a participação mais efetiva dos laterais. Rissutt, na direita, e Cláudio, na esquerda, foram muito exigidos no treinamento. ?Os laterais poderão se tornar atacantes, não apenas indo à linha de fundo, mas chegando para finalizar?, disse o treinador.