Heriberto Cunha assume o Atlético-PR O Atlético Paranaense anunciou neste domingo que Heriberto Longuinho da Cunha será o técnico do time em 2003. Ele chega quinta-feira a Curitiba, juntamente com os atletas que se reapresentam para o início da pré-temporada. Mineiro de Santa Rita do Sapucaí, o treinador estava dirigindo o Sport Recife desde abril do ano passado. Ainda sem acerto em relação a uma transferência para o exterior, o pentacampeão Kléberson também deve se apresentar. Por enquanto, o clube negociou apenas o atacante Kléber, com o Tigres, do México. Com 42 anos de idade, Heriberto já foi auxiliar técnico de Nelsinho Baptista no Corinthians, em 1998, e de Dario Pereira, no Atlético Mineiro e Guarani. Como treinador, passou pela Inter de Limeira e CSA, de Alagoas, antes do Sport Recife. Ele trará Ramon Guimarães para atuar como auxiliar. Como jogador profissional, Heriberto iniciou a carreira no São Paulo e defendeu o Atlético Paranaense no início da década de 90.