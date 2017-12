Heriberto deixa o comando da Lusa O técnico Heriberto da Cunha pediu demissão nesta quarta-feira à tarde e está fora da Portuguesa. Com ele, a comissão técnica que dirigiu o time nas últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro também deixa o clube. "O departamento de futebol do clube será comandado por uma empresa, por isso resolvi sair, fazendo um acordo. Assim, os empresários poderão tocar o seu projeto da melhor maneira", explicou Heriberto. A oficialização da saída do treinador era esperada desde a semana passada, após o anúncio de que a Ability Sports & Management, empresa de administração esportiva do Rio, terceirizará o futebol da Lusa nos próximos três anos. Heriberto assumiu a Portuguesa faltando seis jogos para o final da fase de classificação da Série B, mas não conseguiu levar o time para a etapa seguinte. Obteve duas vitórias (4 a 1 sobre o Avaí e 2 a 1 sobre o América-MG), dois empates (1 a 1 com o Santa Cruz e 0 a 0 diante do Joinville) e duas derrotas (2 a 0 para o CRB e 2 a 0 para o Sport). "O tempo de trabalho foi pequeno para desenvolvermos nosso trabalho", resumiu o treinador. Osvaldo Alvarez, Valdir Espinosa e Antônio Lopes são os mais cotados para comandar a Portuguesa no Campeonato Paulista.