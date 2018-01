Heriberto deve escalar Bruno contra o Santa Três jogadores disputam uma vaga no meio-campo da Portuguesa para o jogo de terça-feira, contra o Santa Cruz, no Canindé, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Bruno, Rodrigo Costa e Lello são os candidatos a formar a dupla de volantes com Ricardo Lopes na partida em que a equipe tentará a vitória para se reabilitar e manter as chances de classificação para a segunda fase da Série B. Bruno, que atuou nos dois últimos jogos, contra o Avaí (vitória por 4 a 1) e o CRB (derrota por 2 a 0) é o favorito para ficar com a camisa de titular. Porém, o técnico Heriberto elogiou o desempenho de Rodrigo Costa e Lello nos últimos treinamentos. Ricardo Lopes, recuperado de uma torção no tornozelo esquerdo, deverá treinar com bola neste sábado e domingo. Se não sentir dores, garante a sua presença para enfrentar o Santa Cruz. ?Queria ter participado do coletivo desta quinta-feira, mas não me deixaram?, comentou Lopes, bem-humorado. ?Estou bem melhor e acredito que jogarei terça-feira.? No treinamento coletivo desta quinta, no Canindé, os titulares empataram com a equipe de juniores por 1 a 1 ? Marcos Denner fez o gol do time principal ? e o treinador Heriberto repetiu a formação do jogo-treino contra o Força Sindical, com Rissutt, William, César e Cláudio formando a defesa com goleiro Gléguer, Bruno, Rodrigo Costa (substituído por Lello), Nem e Danilo no meio-campo e a dupla Müller e Marcos Denner no ataque. ?Ainda não defini totalmente a escalação para o jogo de terça-feira, mas a tendência é que a formação dos últimos treinos seja mantida?, disse o Heriberto, que também comentou outros resultados da rodada, como a derrota do São Raimundo para o Marília por 2 a 1 e o empate do Londrina com o Gama, por 2 a 2, que favoreceram a equipe na classificação. ?Tudo está nos ajudando. Agora, precisamos fazer nossa parte, contra o Santa Cruz.?