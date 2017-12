Heriberto é o novo técnico da Portuguesa Heriberto, meia que jogou na Portuguesa em 1984, assumiu nesta tarde a direção da equipe do Canindé, no lugar que era de Luís Carlos Martins. Wagner Benazzi recusou o convite na sexta-feira. Junto com Heriberto, que até a semana passada trabalhava no Náutico, vieram o auxilar-técnico Ramon, e o preparador físico Paulo Camargo. Depois de ser apresentado aos jogadores, Heriberto seguiu para o CT do Parque Ecológico, onde deu o primeiro treinamento. A estréia do novo técnico da Portuguesa será na partida de sexta-feira, contra o Avaí, no Canindé.