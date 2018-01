Heriberto já pensa no futuro da Lusa A Portuguesa ainda tem quatro jogos para tentar a classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Precisa vencer, no mínimo, três dos seus compromissos e torcer por outros resultados. Porém, o técnico Heriberto da Cunha já planeja o futuro da equipe, visando o Campeonato Paulista de 2004. "A Portuguesa precisa traçar objetivos. Chega dessa história de a cada seis meses dispensar todo mundo e fazer um novo time", disse o treinador. Heriberto acertou contrato por um ano com a diretoria, com o pensamento de fazer um trabalho a médio e longo prazo. Mas trabalhar com um elenco do qual não participou da montagem dificulta o trabalho. "Ainda não tive tempo de conhecer a personalidade de todos os jogadores. Estou com eles há apenas duas semanas." Chegou ao clube em situação delicada, encontrando o elenco abalado depois de resultados ruins. "O grupo estava apavorado com a perspectiva de ser eliminado prematuramente do campeonato. Vencemos o Avaí, na minha estréia, mas a derrota contra o CRB nos atrapalhou." O treinador ainda acredita na classificação, mas afirmou que vai utilizar os confrontos contra Santa Cruz, Joinville, América-MG e Sport para definir o grupo que vai iniciar a próxima temporada. "É preciso manter uma espinha dorsal, com jogadores experientes, e aos poucos, dar chance aos atletas mais jovens." Assim, Heriberto pensa em contar com atletas como Gléguer, Sérgio Manoel, Capitão e Müller, além de aproveitar promessas como Danilo, Rodrigo Costa e Lello - que só tiveram chance quando não havia mais nenhuma outra opção. "Também é preciso pensar muito antes de fazer contratações, e trazer atletas com o perfil do clube." Ser ou não ser - A questão fica para a diretoria responder: como montar um grupo da maneira como pretende o treinador, já que desde o início do ano os salários atrasados foram um problema constante para jogadores e comissão técnica ? O meia Ricardo Lopes, recuperado de torção no tornozelo esquerdo, treinou com bola nesta sexta-feira e deve participar do coletivo sábado, quando Heriberto define o time que enfrenta o Santa Cruz, terça-feira, no Canindé. O zagueiro William, que estava suspenso, o meia Nem, em lugar de Capitão, que recebeu o terceiro amarelo diante do CRB e o atacante Müller, recuperado de uma lombalgia, serão as outras novidades da equipe.