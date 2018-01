Heriberto revela as falhas da Portuguesa O técnico Heriberto da Cunha procura demonstrar otimismo ao analisar as chances de classificação da Portuguesa para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. ?Ainda podemos ficar com uma das oito vagas, mas não adianta fazer contas. Precisamos ganhar os jogos que nos restam, depois veremos o que acontecerá." Porém, o treinador também é realista e vê os problemas do clube de forma bem mais ampla: a situação do time, 13º colocado com 26 pontos, não foi ocasionada pelo empate contra o Santa Cruz, por 1 a 1, na terça-feira, e sim por falhas estruturais, que começaram com a falta de planejamento da diretoria. ?Os dirigentes precisam saber onde querem chegar", observou Heriberto, citando como exemplo o trabalho desenvolvido no Sport Recife, quando foi vice-campeão pernambucano em 2002. ?No início do ano, tínhamos um orçamento limitado, e dentro das possibilidades, fizemos um bom trabalho", disse. ?Quando se vai contratar jogadores, é preciso ter muito critério. Hoje, nove titulares da Portuguesa pertencem a empresários e o Alex Alves, que aqui poderia ser muito útil, foi negociado e é reserva do Cruzeiro." Quando chegou ao clube, em substituição a Luiz Carlos Martins, Heriberto acertou contrato por um ano com a diretoria, com o objetivo de fazer um trabalho a longo prazo. Num primeiro momento, tenta classificar a equipe para a seqüência da Série B e também pensa em reestruturar o grupo para disputar o Campeonato Paulista de 2004, mas deixa escapar que pode repensar seus planos. ?Se não quiserem me ouvir, não vou ficar dando murro em ponta de faca." Para enfrentar o Joinville, sábado, em Santa Catarina, Nem, Danilo e André Luís disputam uma vaga no meio-campo. O volante Capitão e o meia Sérgio Manoel, que estavam suspensos, voltam à equipe. O elenco viajou na tarde desta terça-feira de ônibus para Joinville, onde chegou no início da noite. Na sexta-feira, está programado um treinamento na cidade.