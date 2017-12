Hernández festeja gol de bicicleta em estreia e se diz mais confiante no Santos

A sua estreia pelo Santos não poderia ter sido melhor. Na goleada por 5 a 1 sobre o Kenitra, do Marrocos, em amistoso internacional disputado no estádio do Pacaembu, em São Paulo, o meia colombiano Vladimir Hernández marcou um belo gol de bicicleta. Depois do jogo, disse que ele vai dar muito mais confiança a ele na nova empreitada na carreira.

"Estou contente por marcar e por ganhar confiança. Quero agora fazer gols e ajudar meus companheiros", afirmou Vladimir Hernández em entrevista, ainda no gramado do Pacaembu, ao canal de TV a cabo SporTV. Ele também contou que não foi a primeira vez que marcou um gol de bicicleta. "Já tive oportunidade de fazer um gol assim na Colômbia. Fui bem recebido no Santos e meus companheiros foram parabenizar".

Outro que comemorou bastante a sua participação no amistoso, marcando também um gol, foi o atacante Thiago Ribeiro, de volta após empréstimo ao Bahia. Livre da depressão, o jogador era só sorrisos após o jogo. "Sentimento de muita alegria estar em campo jogando depois de quase sete meses sem jogar. Foi um momento difícil para mim, mas graças a Deus eu superei. Espero que nessa minha retomada no Santos eu consiga ajudar".

Já o meia Lucas Lima aprovou a atuação santista. "Acho que foi uma grande partida, independentemente do adversário. Tentamos colocar em campo o que a gente tem treinado na pré-temporada. (Vladimir Hernández) É muito qualificado, não só ele mas todos os que chegaram são jogadores de qualidade. Sem dúvida vamos brigar por todas as competições esse ano", comentou.