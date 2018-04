Hernane busca artilharia do Carioca pelo Flamengo Com as saídas de Vagner Love e Liedson, que deixaram o Flamengo neste começo de temporada, Hernane passou a ser o principal atacante do elenco. E, já com dois gols marcados nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, ele avisa que seu objetivo é terminar a disputa como artilheiro.