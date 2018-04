Hernane destaca reação do Flamengo após empate com Duque de Caxias

RIO - Após duas vitórias com a equipe reserva, o Flamengo estreou os titulares no Campeonato Carioca no último sábado, mas só empatou por 2 a 2 com o Duque de Caxias, no Maracanã. Mesmo assim, o atacante Hernane destacou o poder de reação da equipe, que chegou a estar perdendo por 2 a 0.

"Acho que o Flamengo merecia a vitória. Buscamos as melhores chances de gol. Não conseguimos, mas o empate está de bom tamanho pelas circunstâncias. Conseguimos buscar pelo menos. Agora é trabalhar porque quarta-feira tem outro jogo difícil", afirmou.

No sábado, o Flamengo foi surpreendido pelo Duque de Caxias, que abriu 2 a 0, com gols de Rodrigues e Alex Terra. O time, porém, conseguiu manter a sua invencibilidade graças aos gols de Alecsandro, que fez a sua estreia, e Gabriel.

Com o empate, o Flamengo chegou aos sete pontos, na liderança do Campeonato Carioca, que pode ser perdida neste domingo para Cabofriense, Boavista e Nova Iguaçu. O time volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 17 horas, quando vai enfrentar o Friburguense, fora de casa.