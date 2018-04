Hernane diz que é titular no Fla pelo que fez no Carioca O atacante Hernane largou na frente na luta pela condição de titular do setor ofensivo do Flamengo com Marcelo Moreno. Ele foi o escolhido pelo técnico Jorginho para jogar diante do Santos, neste domingo, em Brasília, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Para Hernane, a condição de artilheiro do Campeonato Carioca foi fator fundamental para que Jorginho optasse pela sua escalação.