Hernane treina e deve reforçar o Flamengo no clássico

O jogador havia ficado de fora do treino de quinta-feira, com dores na coluna. Novamente à disposição, ele assumiu um lugar no time e colocou Cleber Santana na reserva. Para o clássico diante do Fluminense, marcado para as 18h30, no Raulino de Freitas, o Flamengo não vai contar com Carlos Eduardo, que tem dores no músculo posterior da coxa esquerda.

Outro desfalque é o volante Cáceres. O paraguaio foi submetido a uma artroscopia no quadril na quinta e já começou a recuperação. No 4-3-3, o Flamengo vai para o clássico com: Felipe; Léo Moura, Renato Santos, González e Ramon; Amaral, Elias, Renato Abreu; Gabriel, Rafinha e Hernane.