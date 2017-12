Hernanes, aos poucos, faz São Paulo esquecer Mineiro

O São Paulo parece finalmente ter encontrado o substituto de Mineiro: as atuações de Hernanes, de 22 anos, já fazem a torcida parar de lamentar a saída do autor do gol do tricampeonato mundial, em 2005, contra o Liverpool. Nos últimos dois jogos, ele atuou como volante, ao lado de Richarlyson, e o São Paulo venceu Vasco e Santos, ambos por 2 a 0, com grandes atuações do garoto. Meia de origem, o camisa 26 do time de Muricy fez bem o trabalho sujo na defesa - inclusive evitou um gol do Santos em cima da linha - e sempre aparece para ajudar o ataque. Exatamente como Mineiro costumava fazer. "A marcação não é meu forte, então tenho de aproveitar minha maior qualidade, que é o ataque", comenta. "Eu e o Richarlyson conseguimos dar consistência ali para o meio-de-campo." Hernanes, contudo, faz questão de dar crédito ao bom trabalho da defesa são-paulina. "Jogar com o André Dias, o Miranda e o Alex Silva ali atrás é tranqüilo", garante. "Mesmo quando entram o Breno ou o Edcarlos a defesa continua muito forte." Mas a dupla com Richarlyson tem data para acabar: assim que Josué voltar da Copa América. "Ele tem lugar cativo no time, eu é que não vou barrar o Josué", desconversa Hernanes, rindo. "Vai sobrar para um de nós, o Muricy é que vai resolver." Durante todo o ano passado, Hernanes ficou no Santo André, por empréstimo. Jogou de volante, de meia, de ala e de até atacante. Mas também amargou um bom tempo sem jogar. "Eu queria ir embora", contou. "Na teoria, um jogador do São Paulo emprestado ao Santo André tem que jogar. Mas muitas vezes eu nem no banco fiquei." Contras as dificuldades, Hernanes se apegou à religião. "Eu treinava mais forte e orava muito", lembra. "Aprendi a enfrentar os problemas. Não adianta dar as costas, é preciso enfrentar." Segundo o volante, foi isso que o São Paulo fez para espantar a crise que rondava o Morumbi. "A diretoria deu respaldo para o Muricy ele deu força para a gente. Todo mundo enfrentou a má fase e agora está tudo a nosso favor." Contra o Figueirense, na quinta-feira, em Florianópolis, o técnico deve repetir a dupla de volantes que deu certo contra Vasco e Santos. "Temos que jogar exatamente da mesma maneira", diz Hernanes. "Vamos surpreender, atacar desde o início e sair de lá mais perto do líder." O São Paulo já está em terceiro lugar, a 4 pontos do Botafogo.