Hernanes diz que São Paulo precisa conter ansiedade para reverter situação

Capitão do São Paulo, Hernanes se mostrou preocupado nesta terça-feira com a forma como o time vem buscando reverter sua situação no Campeonato Brasileiro. Segundo o meia, o time precisa conter a ansiedade para poder enfrentar a luta contra o rebaixamento.

"Às vezes a gente confunde nossa posição na tabela, que não é confortável, com nossa situação, que é trabalho. E, nisso, a gente fica ansioso para conseguir as vitórias. Temos que ter mais cautela", disse Hernanes, em coletiva no CT da Barra Funda na tarde desta terça, depois do primeiro treino de preparação para a disputa do segundo turno do Brasileirão.

"É preciso entender o momento e a importância de cada passe, de cada bola roubada. O que eu vejo é ansiedade e não falta de comprometimento do elenco. Não estou satisfeito com nossos resultados obtidos, independentemente de performances individuais. O momento é de reflexão. Quando as coisas não dão certo, tem que refletir onde está errando e encontrar o caminho para obter os resultados", declarou.

De acordo com Hernanes, o time está de olho nos cálculos para pontuar e evitar o rebaixamento. "Esses cálculos são constantes na nossa profissão. É normal. Começamos analisando os adversários e então projetamos quantos pontos queremos alcançar nos próximos jogos. Mais importante que isso é saber o que fazer para conseguir os pontos."

O meia voltou a dizer que o São Paulo não será rebaixado. "Temos um turno inteiro para reverter essa situação. Vamos nos salvar. Vamos sair dessa situação", prometeu.

O São Paulo volta a campo pelo Brasileirão contra o Cruzeiro, no próximo domingo, às 11h, no Morumbi, pela primeira rodada do segundo turno do Brasileirão.