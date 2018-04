Hernanes elogia estreia de Rivaldo no São Paulo

A boa estreia de Rivaldo no São Paulo, com gol marcado e jogadas de efeito na vitória por 3 a 2 sobre o Linense, quinta-feira, no Estádio do Morumbi, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista, repercutiu com um ex-jogador do clube na Itália. Antigo dono da camisa 10 do time do Morumbi, o volante Hernanes elogiou o desempenho do pentacampeão mundial.

"O Rivaldo é craque de bola. É um dos jogadores que eu gostaria de atuar junto, pra poder vê-lo jogando e aprender com sua experiência e genialidade. Quero parabenizá-lo pela estreia e desejar bons resultados e mais sucesso, se é que isso ainda é possível", afirmou, ao site oficial do clube.

A camisa número 10 do São Paulo era usada por Hernanes e ficou vaga após a venda do jogador para a Lazio, em agosto de 2010. Com a contratação de Rivaldo, ela voltou a ser usada na última quinta-feira com a estreia do meia-atacante, que marcou um belo gol contra o Linense. 45

5

Destaque da Lazio na temporada 2010/2011, Hernanes foi convocado por Mano Menezes para o amistoso entre Brasil e França, que será disputado na próxima semana. A sua equipe é uma das surpresas do Campeonato Italiano e está em quarto lugar, com 41 pontos, sete atrás do líder Milan.