Hernanes lembra outros títulos para crer no São Paulo

Hernanes aposta em reviravolta no final da Série A

SÃO PAULO - O São Paulo está abatido pela derrota para o Goiás, que deixou o time com chances reduzidas de conquistar o título do Campeonato Brasileiro, mas Hernanes tenta manter o otimismo. O meio-campo lembrou que o time do Morumbi superou dificuldades nos três anos anteriores para ser campeão nacional.

"Me lembro de experiências passadas vividas anteriormente no são Paulo. No último momento, sempre conseguimos. Por tudo que vivemos, achamos que não pode acabar assim", disse Hernanes, em entrevista à TV Bandeirantes. Em 2008, a equipe chegou a estar 11 pontos atrás do Grêmio, mas conseguiu o hexacampeonato nacional.

O meio-campista lembrou do empate do Sport por 2 a 2 com Palmeiras para prever um jogo complicado contra o lanterna do Brasileirão, que já está rebaixado. "Temos que nos preocupar com o Sport. Eles voaram contra o Palmeiras. Temos que respeitar", comentou.