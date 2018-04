Hernanes marca, Lazio empata no fim e vira vice-líder do Campeonato Italiano

PALERMO - A Lazio sofreu, mas conseguiu empatar por 2 a 2 com o Palermo, fora de casa, neste sábado, e se garantiu na vice-liderança provisória do Campeonato Italiano. O resultado foi garantido graças a um gol de pênalti marcado pelo meia brasileiro Hernanes, aos 39 minutos do segundo tempo, pouco depois de a equipe amargar uma surpreendente virada no placar.

O empate deixou a Lazio com 43 pontos, dois atrás da líder Juventus - que jogará ainda neste sábado diante da Udinese, em Turim - e um à frente do Napoli, cujo próximo duelo será neste domingo, diante da Fiorentina, em Florença. Já o Palermo permaneceu na penúltima posição da tabela, com 16 pontos, um atrás do Genoa, que encabeça a zona de rebaixamento da competição.

No duelo que abriu a 21.ª rodada do Italiano, a Lazio abriu o placar logo aos 10 minutos, com um gol de Floccari, que aproveitou belo lançamento de Ledesma para fazer 1 a 0.

E, na etapa final, depois de Floccari ter um gol em posição de impedimento anulado pela arbitragem, o Palermo conseguiu uma inesperada virada em um intervalo de apenas um minuto. O uruguaio Arevalo Rios empatou aos 25 e, logo aos 26, Paulo Dybala garantiu o 2 a 1.

Entretanto, Floccari voltou a aparecer de forma decisiva ao ser derrubado por Ezequiel Munoz dentro da grande área. O juiz assinalou o pênalti, que Hernanes bateu no canto direito baixo do goleiro Samir Ujkani.