Hernanes marca no fim e Lazio bate Udinese pelo Campeonato Italiano

ÚDINE - O brasileiro Hernanes foi decisivo para a vitória da Lazio neste domingo, na 20.ª rodada do Campeonato Italiano. Fora de casa, o volante começou a partida no banco de reservas, mas mesmo assim decidiu o triunfo do time de Roma por 3 a 2 sobre a Udinese ao marcar o gol que definiu o placar aos 45 minutos do segundo tempo.

No Estádio Friuli, a Udinese abriu o placar da partida aos cinco minutos do primeiro tempo, após o meia brasileiro Maicosuel sofrer pênalti. Di Natale então converteu a cobrança e encerrou um jejum que vinha desde a décima rodada. Também em cobrança de pênalti, sofrido pelo alemão Klose, Candreva empatou a partida aos 18 minutos do segundo tempo. Aos 23 minutos, porém, a Udinese voltou a ficar em vantagem com o gol marcado pelo ganês Badu.

Mas a Lazio reagiu nos minutos finais. O time visitante empatou o jogo com um gol contra de Lazzari, aos 37, e definiu a sua vitória aos 45 minutos, com um belo gol de Hernanes, que deu uma pedalada na entrada da grande área e chutou forte, de esquerda, para fazer 3 a 2.

A Lazio, que teve André Dias como titular e também as entradas de Ederson e Hernanes durante o segundo tempo, chegou aos 26 pontos, na sétima colocação no Campeonato Italiano. Já a Udinese, que teve os brasileiros Danilo, Douglas e Maicosuel em campo desde o início, está com apenas 20 pontos e em 15º lugar, ameaçado de rebaixamento.