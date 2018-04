Hernanes quer tirar o Corinthians da briga pelo título

O time de Ricardo Gomes é o segundo colocado, com 44 pontos, três a menos que o líder Palmeiras. Do outro lado, o Corinthians, mesmo na nona posição, com 37 pontos, ainda sonha em alcançar a ponta da tabela. Para Hernanes, o clima de decisão já esquenta o clássico.

"Além de ser bom para nós vencer no domingo, também seria importante deixar o Corinthians mais para trás. É um adversário forte e seria menos um na briga pelo título", disse Hernanes. "O campeonato vai ficando mais afunilado e é bom que saia mais gente da briga, pois os jogos são mais decisivos".

O camisa 10 do time do Morumbi está recuperado de uma artroscopia no joelho direito e volta justamente no clássico. Ele ficou 25 dias parado e é peça fundamental no esquema de Ricardo Gomes.

"Ainda tem muita coisa para acontecer no campeonato, se puder ir eliminando, é melhor. Se não fizermos isso, eles se empolgam e ganham confiança. Por isso, o melhor é matar no ninho", disse.