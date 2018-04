Hernanes recebe alta de hospital e tem pressa de voltar a defender a Lazio

ROMA - O meia Hernanes ganhou alta nesta quarta-feira do hospital onde foi internado, na última terça, depois de ter sofrido uma forte pancada na cabeça ao se chocar com um adversário na vitória por 2 a 1 sobre a Juventus, em Roma, que levou a Lazio para a final da Copa da Itália. O jogador brasileiro garantiu estar recuperado do susto e ainda revelou o desejo de voltar a defender a sua equipe no Campeonato Italiano já no próximo domingo, diante do Genoa.

"Muito obrigado aos torcedores que torceram, oraram, passaram uma energia positiva. Estou pronto para outra. Se depender só da minha vontade, até jogo no fim de semana", afirmou Hernanes, por meio de sua assessoria, nesta quarta.

Após a forte pancada sofrida na cabeça, Hernanes caiu desacordado no gramado e, sangrando, foi imobilizado e retirado do campo, sendo substituído em seguida aos 17 minutos do segundo tempo.

A Lazio chegou a confirmar que o jogador perdeu a consciência e teve amnésia retrógrada. Porém, depois de um primeiro atendimento no Estádio Olímpico de Roma, ele foi levado ao Hospital Agostino Gemelli, onde uma tomografia no crânio e outra na região cervical não apontaram nenhuma lesão grave.

"Não me lembro de nada após o choque de cabeça com o jogador da Juventus. Eu só comecei a recuperar a consciência realmente na ambulância, mas não sabia exatamente o que havia acontecido", confessou Hernanes, que passou a última noite no hospital em observação antes de ganhar alta nesta quarta.