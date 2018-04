Hernanes se diz preparado para deixar o São Paulo

As recentes contratações de Rodrigo Souto e Cléber Santana aumentaram as especulações sobre a possibilidade do volante Hernanes deixar o São Paulo e se transferir para o futebol europeu. O meio-campista admitiu nesta quarta-feira que pode deixar o clube e que aceitaria uma proposta do exterior, caso a considerasse interessante.

Hernanes ressaltou que o momento é diferente de outros períodos, quando recusou propostas de clubes europeus e decidiu seguir no São Paulo. "O que mudou é que eu já tive várias conquistas. Não queria sair sem fazer história. Se acontecer agora, sei que vou sair com uma boa história", afirmou, em entrevista à TV Globo.

Hernanes garante que não teme ficar fora da Copa do Mundo caso deixe o São Paulo. "Estou confiante. No passado, tive problemas com lesões e cirurgias. Esse ano estou confiante de que estando aqui ou fora tenho condições de ir para Copa", disse.

Também pensando na Libertadores, Hernanes garantiu que o São Paulo estará pronto para o duelo com o Monterrey, no dia 10 de fevereiro, na estreia da equipe na competição continental. "Até o dia 10 estará todo mundo pronto, depois dos testes que o Ricardo Gomes está fazendo", prometeu.