Hernanes tem outra chance no São Paulo Destaque na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, o meia Hernanes encara o jogo deste sábado contra o Internacional, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, como nova estréia. "Cada jogo é como se fosse o primeiro. Preciso manter a atenção sempre", afirma. A oportunidade chega no melhor momento da carreira do pernambucano de 20 anos. Depois de passar pelo futsal do Santa Cruz e do Náutico, jogou no Unibol, do Recife. Em 2001, sem perspectivas na terra natal, tentou a sorte em São Paulo. "Fiz testes no Corinthians, Santos e Juventus", lembra Hernanes. Aprovado no time da Mooca, não gostou do tratamento que recebeu. "Fiquei cinco meses lá, não jogava no profissional porque ainda era juvenil. Como não regularizaram minha situação, vim para o São Paulo", conta o atleta, que mora no alojamento do Morumbi. Diante do Internacional, Hernanes - improvisado na lateral-esquerda - terá mais preocupações defensivas, mas está confiante. "Precisamos vencer para subir na tabela. É muita responsabilidade, mas estamos preparados", diz.