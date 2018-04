Hernanes treina sem restrições e deve voltar no clássico

O meio-campista Hernanes voltou a treinar com os companheiros no São Paulo nesta terça-feira, e pode reforçar o clube no clássico contra o Corinthians, no domingo. A atividade foi a primeira do atleta com os demais jogadores desde que ele passou por uma artroscopia no joelho direito, no início do mês.

Hernanes treinava com bola desde a semana passada, sempre no campo dos goleiros, separadamente. Nesta terça, ele participou de uma atividade com os demais jogadores, sem nenhuma restrição. Por isso, aumentam as chances de ele ser escalado por Ricardo Gomes no Morumbi.

Caso o meio-campista retorne ao time, o São Paulo poderá escalar a equipe que é considerada sua força máxima. Isto porque Richarlyson e Júnior César, que saíram machucados no empate por 1 a 1 com o Santo André, no domingo, foram reavaliados e devem ter condições de jogo.

O clássico contra o Corinthians é encarado como partida crucial para as pretensões do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Além do componente da rivalidade, o clube do Morumbi precisa de uma vitória para garantir pelo menos a segunda posição na tabela após a 26.ª rodada.