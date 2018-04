Hernanes vê São Paulo se 'solidificando' após empate na Ressacada

Autor do gol do São Paulo no empate com o Avaí, neste domingo, na Ressacada, por 1 a 1, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, Hernanes elogiou a postura e, na sua visão, o crescimento do time na competição. Na avaliação dele, a equipe está mais forte nesse momento da temporada.

Hernanes apontou que o time merecia melhor sorte no confronto com o Avaí. O meia destacou a boa atuação do goleiro Douglas, que fez duas defesas importantes no segundo tempo, que impediram a vitória do São Paulo.

"Fizemos um bom jogo, dominamos o jogo no primeiro tempo e criamos algumas chances. O goleiro deles fez boas defesas, evitando nossa vitória. O ponto positivo é que fomos muito mais sólidos, sofremos um gol de pênalti, mas jogamos bem, defendemos bem. Foi uma partida muito boa. A equipe está se solidificando", disse Hernanes, que marcou o seu gol em cobrança de pênalti.

Mesmo conquistando um ponto como visitante, o resultado não melhorou a situação do São Paulo, que está na zona de rebaixamento do Brasileirão, com 23 pontos. O time voltará a jogar no próximo domingo, no Allianz Parque, em clássico contra o Palmeiras.