Hernanes volta a treinar e pode enfrentar o Corinthians

O meio-campista Hernanes voltou a treinar com bola no São Paulo nesta terça-feira, e pode até reforçar o clube contra o Corinthians, no dia 27, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há 13 dias, ele foi submetido a uma artroscopia no joelho direito.

A recuperação do jogador surpreendeu até os médicos do clube. Depois de machucar-se no clássico contra o Palmeiras, a previsão de retorno do jogador aos gramados era de quatro a seis semanas.

Esta terça, Hernanes treinou no campo de goleiros, ao lado do lateral-direito Davi, que também se recupera de uma lesão. O meio-campista fez deslocamentos em velocidade e trabalho de toque de bola.

"Graças a Deus estou cada vez melhor. Hoje fiz o trabalho e não tive dor nem incômodo, então só posso agradecer", disse Hernanes ao site oficial do clube, logo depois dos treinamentos.

Mesmo sem o meio-campista nas últimas partidas, o São Paulo tem feito boas apresentações. Com 43 pontos, o clube está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, a apenas um ponto do líder Palmeiras e atrás do Internacional pelos critérios de desempate.