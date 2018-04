Herói após se recuperar de câncer, argentino está fora do Newcastle

Protagonista de uma das histórias mais bonitas dos últimos anos, voltando para o futebol depois de dois anos tratando um câncer com o gol que salvou o Newcastle do rebaixamento, o argentino Jonas Gutiérrez está desempregado. Afinal, o clube inglês anunciou oficialmente que não vai renovar o contrato do meia de 32 anos.

Jonas Gutiérrez foi diagnosticado com um tumor nos testículos há dois anos, em maio de 2013. Ele foi se tratar na Argentina, retirou o testículo esquerdo e foi avisado que poderia procurar outro clube.

Em meados de 2014, ainda no Newcastle, o atacante foi novamente diagnosticado com câncer e precisou passar por quimioterapia, perdendo os longos cabelos. Ele retornou ao futebol em março e participou de 10 partidas do Campeonato Inglês, a maioria delas como titular. No domingo passado, fez um gol e deu uma assistência na vitória por 2 a 0 sobre o West Ham que salvou o time do rebaixamento.

Isso não impediu o clube de anunciar que não renovará seu contrato, que vence em 30 de junho, liberando-o para procurar nova casa. "Duas coisas que eu aprendi com a minha doença. Como você pode apoiar um atleta e como você pode deixar um atleta sozinho", lamentou Gutiérrez, pelo Twitter.