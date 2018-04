Herói corintiano, volante Guilherme minimiza jejum de atacantes

GOIÂNIA - Mais uma vez um jogador de meio-campo salvou o Corinthians. Se na estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, Paulinho fez um gol, nesta quarta-feira coube ao seu substituto arrancar o empate por 1 a 1 com o Goiás, no Serra Dourada, pela segunda rodada da competição nacional.

O volante Guilherme aproveitou o rebote de um escanteio, já aos 41 do segundo tempo, e garantiu o 1 a 1. O gol evidencia que o ataque do Corinthians vive uma péssima fase. A última vez que um atacante balançou as redes foi nas quartas de final do Paulistão, na vitória por 4 a 0 sobre a Ponte Preta. De lá para cá, já são sete jogos de seca. E nesta quarta Alexandre Pato e Guerrero tiveram uma noite infeliz, desperdiçando boas oportunidades de gol.

"Não são só os atacantes que têm de fazer gols, o Guerrero e o Pato não conseguiram (marcar), mas no momento certo tive a oportunidade de fazer", afirmou Guilherme. "Tive a oportunidade e consegui fazer o gol, mas é mérito de todo time, que lutou até o fim. Poderíamos até ter conquistado os três pontos, mas pelo menos saímos de cabeça erguida", disse.

O Corinthians terá nova chance de acabar com o jejum de seus atacantes no próximo sábado, quando enfrentará a Ponte Preta, às 21 horas, pela terceira rodada do Brasileirão. O clube do Parque São Jorge informou que até a última quarta já haviam sido vendidos 12.500 ingressos para o confronto.