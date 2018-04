Herói da classificação do Panamá para a Copa diz que meta é passar da 1ª fase

Roman Torres escreveu de vez seu nome na história do futebol panamenho ao ser o herói da primeira classificação do país para uma Copa do Mundo. Capitão da seleção, o zagueiro 32 anos agora mira voos mais altos no Mundial, e não se dá por satisfeito apenas com a vaga para ir à Rússia.

"Nós estamos em um grupo muito bom, e para estas partidas, vamos ter que proceder com a mentalidade de que vamos enfrentar adversários com jogadores muito importantes", declarou em entrevista ao site da Fifa. "Nosso objetivo é jogar bem e passar da fase de grupos. Se a Costa Rica conseguiu fazer isso (no Brasil, em 2014), por que o Panamá não poderia?", questionou.

Torres avisou que sua seleção precisa estar pronta para momentos decisivos e se eles aparecerem, o próprio zagueiro espera ser novamente importante. Foi ele quem marcou o gol decisivo da vitória por 2 a 1 sobre a Costa Rica, na última rodada das Eliminatórias da Concacaf, a minutos do fim, dando a inédita vaga a seu país.

"Eu gosto disso, eu adoro momentos decisivos. Deus me deu estes momentos e eu coloquei o máximo de esforço para estar nestas situações. Estes sacrifícios fizeram com que eu desejasse tais momentos", comentou.

A tarefa do Panamá, no entanto, não será nada fácil, afinal, a equipe enfrenta duas potências europeias na primeira fase. Os panamenhos caíram no Grupo G da Copa, ao lado de Tunísia, Inglaterra e Bélgica, adversária da estreia no dia 18 de junho, em Sochi.