Herói da vitória, Daniel Grando espera fazer mais gols Quando Leão colocou Daniel Grando no lugar de Amoroso, aos 19 minutos do segundo tempo, um torcedor foi à loucura no alambrado do Pacaembu. O Corinthians empatava com o Noroeste e tomava sufoco. "Tá de brincadeira, Leão? Quem é esse desconhecido aí?", protestou o torcedor. A resposta partiu do próprio jogador,depois da partida. "Tenho 21 anos, sou natural de Pato Branco, no Paraná, e estou muito feliz de poder ajudar o Corinthians a vencer o Noroeste." Grando foi até modesto. Poderia ter assumido de vez o posto de herói da vitória. Afinal, o gol salvador saiu aos 48 minutos do segundo tempo para manter o Corinthians na briga por uma vaga nas semifinais do Paulistão. Os 2 a 1 sobre o Noroeste foram classificados por Leão como "uma vitória como gosta o torcedor corintiano". Com raça, com raiva. "Teve um engraçadinho que ficou me criticando por colocar o Daniel, dizendo que era um ?mero desconhecido?. Fico feliz por ver o garoto fazendo gol e ajudando a calar esse tipo de pessoa", disse o treinador, irritado. A confusão com o torcedor envolveu o preparador físico e sobrinho do técnico, Fernando Leão. Após trocas de ofensas com os torcedores, cerca de 100 foram à entrada do tobogã para brigar com o preparador e Leão, mas foram impedidos pelos seguranças. Grando percebeu as críticas quando entrou em campo. "O torcedor critica mesmo, mas espero que esse aí, no próximo jogo, venha para me incentivar." O garoto ficou tão emocionado com o gol da vitória que cometeu uma gafe: "Jogar no Corinthians é matar um leão por dia." Conterrâneo de Rogério Ceni e Alexandre Pato, Daniel Grando foi revelado nas equipes de base do Corinthians e promovido por Leão no fim do ano passado. No que depender do treinador, porém, o atacante deverá ser emprestado a outro clube para a disputa do Campeonato Brasileiro. "Ele ainda é novo, tem muito a aprender. Quero que ele ganhe experiência", disse Leão. "Tudo vem na hora certa."