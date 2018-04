Herói do Botafogo na semi, Ribamar já sonha com título no Maracanã

"É um sonho. Sempre sonhei em jogar uma final no Maracanã e espero que ocorra tudo bem lá pelo título do campeonato", disse o jogador de apenas 18 anos. Ribamar ainda não pôde jogar no tradicional estádio porque o Maracanã está fechado desde o fim do ano, em preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Apesar disso, o estádio foi liberado para as finais do Carioca.

Ribamar chegará para esta final com status de herói por ter feito o único gol da partida contra o Fluminense. "É uma sensação que eu nunca passei antes, uma experiência nova. Ainda não estou acostumado com isso. Foi muito importante fazer um gol e ajudar a equipe se classificar. Recebi os elogios e o apoio da torcida na rua. Foi muito gratificante", afirmou, nesta segunda-feira.

Assim como o Vasco, o Botafogo tem um compromisso importante antes da decisão. O time comandado por Ricardo Gomes vai a campo na quinta-feira para duelar com o Coruripe-AL, pela Copa do Brasil. E, também como o Vasco, o Botafogo só precisa de um empate para avançar à segunda fase. "Primeiro vamos pensar no jogo contra o Coruripe pela Copa do Brasil para depois focarmos na final", pregou Ribamar.