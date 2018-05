Herói do CRB supera drama familiar para derrubar o São Paulo

MACEIÓ - O CRB tem motivos de sobra para comemorar. O time alagoano venceu o favorito São Paulo por 2 a 1, em casa, e agora vai jogar a partida de volta no dia 7 de maio, no Morumbi, em busca de um empate para continuar vivo na Copa do Brasil. A vitória no estádio Rei Pelé, em Maceió, foi construída graças ao talento do atacante Diego Rosa, que passou por momentos delicados durante a semana e quase não entrou em campo.

"O problema familiar vem desde o começo da semana. Meu filho nasceu prematuro, com apenas seis meses, e foi um susto danado. Tivemos de fazer transferência de cidade, foi difícil, quase não joguei, mas Deus me abençoou com uma boa partida", explicou o jogador, que sofreu o pênalti do primeiro gol, cavou a expulsão de Rodrigo Caio e marcou o gol da vitória. "O time mostrou que tem condições de continuar na competição. Se conseguirmos manter a mesma pegada, vamos dar muito trabalho."

O técnico Eduardo Souza também festejou a vitória sobre um dos grandes do Brasil e comemorou a boa atuação de sua equipe, que agora voltará as fichas para a disputa da decisão do campeonato estadual. "Sabíamos da dificuldade, mas conseguimos fazer um grande jogo. Vamos vivos para São Paulo, mas agora temos de descansar e pensar na final do Alagoano", conclui o treinador, numa referência à disputa com o Coruripe no próximo sábado.