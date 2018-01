Herói do dérbi ganha camisa e contrato Herói do último dérbi campineiro, quando marcou dois gols para o Guarani sobre a rival Ponte Preta, o meia-atacante Cidimar, de 20 anos, colheu os frutos por seu futebol bem antes do que imaginava. A diretoria prorrogou seu contrato até o final do ano e o técnico Jair Picerni sinalizou que pode coloca-lo entre os titulares diante do Santo André, sexta-feira, no ABC, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Entrar no time era tudo que o jogador queria, mas ele se mostrou surpreso com a informação de que ficará no Brinco de Ouro até dezembro. Acontece que ele tinha um contrato experimental para o Campeonato Paulista com opção de prorrogação para o Campeonato Brasileiro. "Já que os dirigentes resolveram assim fico satisfeito e mais tranqüilo para mostrar meu futebol", disse o jogador, sem esconder a surpresa. Cidimar veio do Caxias, onde disputou o Campeonato Brasileiro da Série B, em 2004. "Às vezes acontece. O menino chegou aí recomendando e foi bem, mas vamos aguardar um pouco", comentou Jair Picerni, após o coletivo realizado na cidade de Holambra, que não quis confirmar as mudanças para o jogo no ABC. Mas, Cidimar, com certeza, estará escalado. Resta saber se como meia ou no ataque. O time será confirmado após o coletivo marcado para esta quinta-feira pela manhã no Estádio Brinco de Ouro.