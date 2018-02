Herói do São Caetano ainda espera sua oportunidade Herói do jogo diante do Guaratinguetá, o meia Márcio Richards mantém os pés no chão no São Caetano. Na vitória por 2 a 0 na quarta-feira, ele entrou na etapa final e marcou os gols da primeira vitória do seu time no Paulistão. Mas mesmo assim, não cobra uma vaga na equipe titular. ?O ano está começando, todos têm chances. O importante foi a gente sair com a vitória nesta estréia?, afirmou o atacante. Richards retornou este ano para o clube. No ano passado, disputou a Série B do Brasileiro pelo Marília. O técnico Dorival Júnior disse que ninguém tem vaga garantida na equipe. ?Todos podem jogar.? Depois da partida contra o Guaratinguetá, o São Caetano voltou aos treinos na tarde de quinta-feira no Estádio Anacleto Campanella. Os atletas que jogaram pelo menos 45 minutos fizeram recuperação física, já o restante treinou fisicamente. O São Caetano volta a campo no sábado, quando enfrenta o Santos, às 18h10, na Vila Belmiro.