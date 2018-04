Herói do título, Ivanovic diz que Chelsea merecia ganhar

AMSTERDÃ - Herói da conquista do título da Liga Europa, ao fazer o gol da vitória sobre o Benfica já aos 47 minutos do segundo tempo, Ivanovic disse que o Chelsea merecia ser o campeão. "É uma grande sensação", comemorou o defensor sérvio, após marcar de cabeça e definir o placar de 2 a 1 na final desta quarta-feira, disputada no estádio do Ajax, em Amsterdã, na Holanda.

Segundo Ivanovic, o Chelsea "merecia" ganhar o título da Liga Europa, após ter encarado uma "temporada difícil", na qual acumulou seguidas frustrações. Antes de ser campeão nesta quarta-feira, o clube decepcionou em todas competições que disputou: Mundial, Supercopa da Europa, Liga dos Campeões, Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa.

Para o espanhol Rafa Benitez, que assumiu o comando do Chelsea em novembro e já sabe que vai embora ao final da temporada, a conquista do título lhe deixa "muito orgulhoso". "Estou muito feliz com os jogadores. Eles trabalharam duro durante toda a temporada. Estou muito orgulhoso, não foi fácil", avaliou o técnico, ressaltando que seu time fez um "grande segundo tempo".

Outro que comemorou bastante foi o atacante espanhol Fernando Torres, autor do primeiro gol do Chelsea na final desta quarta-feira. "Queríamos ganhar a Liga Europa. Talvez fosse nossa única oportunidade", disse o jogador, lembrando que o time inglês só entrou na competição como uma espécie de prêmio de consolação, porque foi eliminado precocemente da Liga dos Campeões da Europa.