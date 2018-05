Herói em 2014, Götze admite tristeza por ausência em convocação da Alemanha

A pré-convocação da Alemanha para a Copa do Mundo deste ano teve a ausência de Mario Götze como grande destaque. Herói no título de 2014, no Brasil, o meia foi preterido pelo técnico Joachim Löw e não estará na Rússia. Como era de se esperar, isto o deixou bastante chateado.

"É claro que estou triste por não ser convocado para a Copa do Mundo. Mas vou fazer tudo que puder para voltar à seleção nacional. Desejo aos garotos, aos técnicos e ao time por trás da equipe tudo de bom na Rússia, e vou cruzar os dedos para que eles sejam campeões do mundo", escreveu neste sábado em sua página no Twitter.

Götze foi o grande responsável pela conquista do quarto título mundial da Alemanha, em 2014, no Brasil. Na decisão diante da Argentina, o empate por 0 a 0 persistia até que, já na prorrogação, o meia aproveitou uma jogada pela esquerda e finalizou para a rede. O gol foi suficiente para garantir o triunfo por 1 a 0 e o troféu.

De lá para cá, porém, a carreira de Götze não tomou o rumo esperado. O jogador voltou ao Borussia Dortmund, clube que o revelou, e passou a sofrer com seguidas lesões, inclusive um distúrbio metabólico que ameaçou interromper sua trajetória. Atualmente, oscila boas e más atuações e sequer é titular absoluto do Dortmund.