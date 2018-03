Herói santista curte a rotina familiar Quando Fábio Costa acordou, já tinha programado um compromisso que leva muito a sério: levar seu filho para fazer fisioterapia numa clínica da cidade. Lá, pode sentir mais de perto os efeitos da defesa dos três pênaltis na noite anterior e foi até formada uma fila de torcedores em busca de seu autógrafo. Fabinho, quatro anos, que descobriu o futebol há um mês, contundiu-se, como definiu o pai, ?brincando de Robinho". O tempo que Fábio Costa tem livre passa com a família e nesta quinta-feira foi um pouco diferente. Almoçou com o presidente Marcelo Teixeira e outros jogadores e teve que abrir um espaço para conceder entrevista coletiva antes do treino, no salão de festas de seu prédio. Com a mulher Mônica ao lado e com Fabinho no colo, o goleiro santista contou que a mulher reclamou que podia ter defendido o pênalti no jogo contra o Criciúma como presente de aniversário. ?Eu disse para ela que, do nada: numa hora importante eu pego e te dou de presente." E presenteou da melhor forma possível, com três defesas que garantiram a vaga para a próxima fase da Libertadores. Mais: o uniforme usado na partida foi para Mônica. ?Quero com autógrafo e dedicatória" , cobrou a mulher, revelando que vai mandar colocar a camisa num quadro. Depois do jogo, Fábio Costa teve que driblar o juiz Hector Baldassi, que pediu sua camisa. ?Prometi mandar uma para ele, pois essa viria para minha casa." Sempre com o pequeno Fabinho no colo, revelou que teve que jogar videogame com o filho quando chegou em casa, depois da partida. Acabou indo para a cama às cinco horas. ?O Fabinho pegou uma febre de futebol há pouco mais de um mês", contou o jogador. E o garoto revela seu ídolo: o tio Robinho. ?Faz como o tio Robinho", pede o orgulhoso pai e seu filho desce do colo e mostra aos jornalistas como se dá uma pedalada. ?O Robinho tem um carisma muito grande com as crianças com seu jeito brincalhão e contaminou o menino, que gosta de jogar com ele", disse Fábio Costa. Quando você jogar, sua camisa será a dez ou a sete, perguntam. Fabinho responde rápido: a sete, de Robinho. Se Fabinho quiser seguir a carreira do pai, Fábio Costa diz que vai incentivá-lo, pois considera uma boa profissão. Mas não se mostrou muito animado com a possibilidade de ver seu filho jogando no gol. E o goleiro só encerrou a entrevista pouco antes do treino das 16 horas, sabendo que o técnico Emerson Leão não tolera atrasos. Nem dos heróis.